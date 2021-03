Pošto Slovenije bo začasno vodil Tomaž Kokot

Tomaž Kokot je opravil magisterij ekonomskih in poslovnih ved 2. bolonjske stopnje, trenutno opravlja doktorski študij na področju projektnega managementa. Ima delovne izkušnje s področja vodenja, koordiniranja in usmerjanja aktivnosti podjetja, koordiniranja dela organizacijskih enot, vodenja finančnega poslovanja podjetja ter prestrukturiranja ali reorganiziranja podjetja, vodenja širitve poslovanja podjetja na nove trge in nova tržna področja ter vpeljave novih poslovnih modelov.



Dosedanji generalni direktor Boris Novak je Pošto Slovenije vodil od 15. maja 2012, ko je nastopil prvi petletni mandat generalnega direktorja Pošte Slovenije. Marca 2017 ga je nadzorni svet Pošte Slovenije ponovno imenoval za generalnega direktorja za prihodnje petletno obdobje.