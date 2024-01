Pot se lahko podaljša na 60 dni

V nadaljevanju preberite:

Zamude prihodov kontejnerskih ladij z Daljnega vzhoda v severni Jadran se že začenjajo čutiti, je potrdila Urška Starman, ki je v logističnem podjetju Cargo-partner odgovorna za pomorske tovore. Najprej bodo zamude prihodov tovorov občutili uvozniki, sčasoma pa utegnejo še več težav imeti izvozniki.

»Nekatere ladje s tovori naših strank so že preusmerjene na plovbo okrog Afrike. Razmere so zelo nepredvidljive in veliko je neznank. Najprej so ladjarji ocenjevali, da se bo pot tovora v severni Jadran podaljšala za 12 do 15 dni, zdaj je vse bolj jasno, da bodo zamude tudi 20 dni in več,« je povedala.