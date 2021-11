Pot za zamenjavo Goloba je postavljena

Po razrešitvi predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča in po zavrnitvi soglasja Martinu Novšaku, predsedniku uprave Gen energije, da na nadzornem svetu družbe Gen EL in skupščini Gen-I podpre Roberta Goloba, je pot do zamenjave na vrhu največjega trgovca odprta. Razplet na skupščini Gen-I se ravno začenja.

V Gen energiji so se zavili v molk, izjave naj bi dajal le predsednik nadzornega sveta Gen energije, to je predsednik uprave Telekoma Cvetko Sršen. Zato so vse informacije še neuradne. Že včeraj smo izvedeli, da Novšak ni dobil soglasja nadzornikov za podporo Golobu, danes pa je N1 prišel do informacij, da so nadzorniki za imenovanje v upravo Gen-I predlagali Jureta Sokliča in Davorina Dimiča. Oba naj bi bila blizu NSi, iz katere prihaja tudi minister Jernej Vrtovec.

Mandat se Golobu izteče 17. novembra. Skupščina Gen-I (oba družbenika, Gen EL in Gen energija) mora biti pri odločanju o vseh predlogih soglasna. Če se s predlogom nove uprave, ki jo potrjujejo v paketu, ne bosta strinjala oba družbenika, bo ta padel v vodo. Glede na pravna razmerja tako sogovorniki blizu dogajanja ne izključujejo možnosti, da bi 17. novembra začasno upravo Gen-I imenovalo sodišče.

Pred skupščino Gen-I se je sestal še nadzorni svet Gen-EL, ki je Martini Pohar, direktorici Gen EL, dal navodilo, kako glasovati pri točki o imenovanju uprave Gen-I. Nadzorniki so Andrej Ribič, nedavno krivdno razrešen z mesta predsednika uprave Elektra Ljubljane, Novšak ter Maks Helbl in Gregor Lojk, oba zaposlena v Gen-I.