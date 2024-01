Potrebujemo več znanja o učinkoviti rabi energije

V nadaljevanju preberite:

Inženirka leta 2023, Ljupka Vrteva, se je po končani srednji šoli v Makedoniji odločila za selitev v Slovenijo. Njen cilj je bil, postati inženirka. V intervjuju pojasnjuje, kaj jo je spodbudilo k selitvi, v zgodbi iz njenih osnovnošolskih dni pa išče prve indice, ki so kazali na to, da se bo usmerila v področje energetike. Kako ji pri delu pomaga izobrazba evropske energetske menedžerke? Komentira pa tudi naše cilje, vezane na energetsko učinkovitost stavb ter poti, ki jih izbiramo na poti do teh ciljev.