Pozitivni sentiment na domačem trgu se nadaljuje

Na globalnih trgih pretežno vlada pozitivni sentiment, ob tem pa domači delniški trg ni nobena izjema. Delnice Krke, Cinkarne Celje, Save Re, Petrola in NLB so v tem letu pridobile že več kot deset odstotkov vrednosti, poleg tega bo domači trg tudi v novem letu zaznamovala visoka dividendna donosnost. Vrsta dejavnikov kaže na to, da so zdaj dobri časi za banke. Kateri so in zakaj ima venček slovenskih podjetij zdaj lahko svoje mesto v širšem naložbenem portfelju vlagatelja z normalno preferenco po prevzemanju tveganj.

Spremljamo odličen začetek leta tako na tujih kot na domačem borznem trgu, saj so se v kratkem času obeti izrazito izboljšali. V Evropi smo priča izredno mili zimi, za nami je inflacijski vrh, Ameriška centralna banka (Fed) je že umirila tempo dvigov obrestnih mer na 25 bazičnih točk, Kitajska je prenehala oziroma zelo omilila politiko ničtega covida in ekonomija v ZDA je še naprej krepka.

V ZDA imajo še naprej zelo močan trg dela, saj se je stopnja brezposelnosti znižala na najnižjo vrednost v zadnjih 53 letih. Z izboljšanjem obetov letos na globalnih trgih pretežno vlada pozitivni sentiment, ob tem pa domači delniški trg ni nobena izjema, saj so delnice Krke, Cinkarne Celje, Save Re, Petrola in NLB v tem letu pridobile že več kot deset odstotkov vrednosti, poleg tega bo domači trg tudi v novem letu zaznamovala visoka dividendna donosnost.

Glede na raven trenutnih tečajev in na splošno uspešno in stabilno poslovanje podjetij bo dividendna donosnost domačega trga tudi letos na visoki ravni. Ob tem lahko še poudarimo, da bodo povišane temeljne obrestne mere pozitivno vplivale na dobičkonosnost NLB v tem in prihodnjih kvartalih. NLB bo sicer ključne nerevidirane podatke za leto 2022 in obete za naprej objavila 23. februarja. Povečanje variabilnih kreditnih obveznosti komitentov bo ugodno vplivalo na prihodke banke. Ker ima velik delež kreditnega portfelja Skupine NLB (blizu 5,8 milijarde evrov) variabilno obrestno mero, lahko pričakujemo višjo rast obrestnih prihodkov banke v prihodnjih treh kvartalih. Po lastni oceni NLB banke dvig obrestnih mer za 100 bazičnih točk (občutljivost euribor) ustreza dodatnim 61,4 milijona evrom čistih obrestnih prihodkov na leto.

Šestmesečni euribor je v zadnjem polletju pridobil več kot tri odstotne točke. Seveda, drži tudi, da lahko dražji krediti zmanjšajo povpraševanje po novem zadolževanju in povečajo težave pri odplačevanju nekaterih, v preteklosti že najetih posojil (NPL), vendar smo glede na aktualno stanje ekonomij v regiji in glede na odpornost trgov dela od tega dodobra oddaljeni. Ob tem bo evropskim bankam seveda prijala 2,5-odstotna depozitna mera pri Evropski centralni banki (ECB), ki je še lanskega julija znašala minus 0,5 odstotka.

Lahko sklenemo, da so zdaj dobri časi za banke. Naj še omenimo, da delnice NLB trenutno kotirajo pri P/B 0,6, medtem ko je mediana P/B skupine primerljivih bank pri P/B 1,1, in da ima evropski bančni indeks P/B 0,75.

Glede na aktualno geopolitično situacijo in finančne razmere lahko ugotovimo, da je na domačem trgu, kljub tveganjem v vzhodni Evropi, še naprej zelo zanimiva tudi novomeška Krka. Prav tako lahko pričakujemo nadaljnje stabilno poslovanje obeh največjih domačih zavarovalnic, Zavarovalnice Triglav in Save Re.

Torej, venček domačih naložb, kamor spadajo Krka, Luka Koper, Petrol, obe zavarovalnici, Cinkarna Celje in NLB, ima vsekakor svoje mesto v širšem naložbenem portfelju vlagatelja z normalno preferenco po prevzemanju tveganj. Domači trg sicer še naprej velja za enega najmanj zadolženih trgov v regiji in drugod ter glede na poslovne obete in glede na primerljiva podjetja po sektorjih v tujini tudi za enega od najcenejših delniških trgov, ki izplačuje domala najvišje dividende.