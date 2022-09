Pravna telovadba z vodstvenimi izkušnjami

V nadaljevanju preberite še:

Ob številnih kadrovskih menjavah v državnih in javnih podjetjih pa tudi javnih zavodih, se v strokovni javnosti spet odpira razprava o tem, kaj šteje za vodstvene izkušnje. V praksi se je namreč že dogajalo, da so, da so se mednje štele tiste, ki to niso, denimo članstva v nadzornih svetih. V Združenju nadzornikov Slovenije so pri tem zaskrbljeni, zaradi sodbe delovnega in socialnega sodišča v primeru RTV Slovenije, ki je aktualnemu direktorju priznalo vodstvene izkušnje, čeprav je prej vodil svoji podjetji z nič ali največ dvema zaposlenima.