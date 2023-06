Prihodnost je v zavarovanju za zdravje in oskrbo

V nadaljevanju preberite:

Slovenske zavarovalnice so za različne zavarovalne produkte, ki jih tržijo, v letu 2022 zbrale za 2,8 milijarde evrov premij, kar je 7,1 odstotka več kot leto prej in hkrati največ do zdaj, izhaja iz podatkov, ki jih zbira Slovensko zavarovalno združenje (SZZ).

Po drugi strani pa se je zavarovalna penetracija, kazalnik, ki nam pove, kako močno je gospodarstvo »oskrbljeno« z zavarovanji za različna tveganja, ponovno znižala – v letu 2021 za 0,5, lani pa še za 0,3 odstotne točke. Delež zavarovalnih premij v BDP je tako v letu 2022 znašal 4,7 odstotka, kar predstavlja najnižjo vrednost od leta 2000, prav tako pa Slovenijo uvršča precej pod povprečje evropskih držav.