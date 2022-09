Prihodnost mehanizacije je v avtomatizaciji

Na kapitalskih trgih smo zaradi visoke inflacije, energetske draginje in višanja obrestnih mer domala že celotno letošnje leto v korekciji. Ta se utegne na račun vojne v Ukrajini, energetske krize in splošnega nižjega povpraševanja nadaljevati še nekaj časa. Kljub temu pa se je že zdaj dobro vprašati, kam po končani korekciji usmeriti investicijski pogled. Glede na visoke cene hrane na globalnih trgih postajata zanimivi živilska industrija in kmetijska mehanizacija.

Glede na visoke cene hrane na globalnih trgih postajata zanimivi živilska industrija in kmetijska mehanizacija. To nas pripelje do ameriškega podjetja John Deere, ki je eden največjih svetovnih proizvajalcev kmetijske mehanizacije. Znani so njihovi veliki traktorji, kombajni, obiralniki bombaža, žetveni stroji, nakladalci sladkornega trsa …

Širok portfelj znamk

John Deere ponuja portfelj več kot 25 blagovnih znamk, med katere sodijo Wirtgen, Hagie, Mazzotti, Monosem, Blue River Technology in Harvest Profit. Podjetje s sedežem v mestu Moline v Illinoisu ustvari približno 60 odstotkov celotnih prihodkov v ZDA in Kanadi, naslednjih 20 odstotkov prihodkov doseže v Evropi ter približno 10 odstotkov v Latinski Ameriki in Aziji, Afriki, Avstraliji, na Novi Zelandiji in Bližnjem vzhodu.

Kljub aktualnim visokim cenam hrane na globalnih trgih so marže v industriji zdaj marsikje pod krepkim pritiskom – predvsem zaradi težav v globalnih dobavnih verigah in zaradi vsesplošne draginje.

Zaradi kombinacije višjih prodajnih cen in pritiskov na stroškovni strani lahko pričakujemo, da bo za doseganje višjih marž v živilski industriji in kmetijstvu v prihodnjih letih še dodatno narasel pomen avtomatizacije in avtonomnosti.

Na tem področju pa bosta pomembno vlogo igrali tudi polprevodniška industrija in robotika. Zato ne čudi, da je John Deere že lani za 250 milijonov dolarjev kupil podjetje Bear Flag Robotics. Pridobitev bo pomagala pospešiti uvajanje avtonomnih tehnologij v kmetijsko pridelavo hrane.

Bear Flag Robotics je startup s sedežem v Silicijevi dolini, ki je bil ustanovljen leta 2017 in razvija tehnologijo avtonomne vožnje, združljivo z obstoječimi stroji, kot so veliki traktorji in preostala kmetijska tehnologija, ki jo proizvaja John Deere.

Prihaja avtonomija strojev

Možnosti, ki jih družbi John Deere odpira ta nakup, so pomemben korak naprej pri omogočanju kmetovalcem, da z avtonomijo strateško izkoristijo lastne vire.

John Deere je sicer podjetje s tržno kapitalizacijo več kot 110 milijard dolarjev, ki je v preteklem četrtletju zabeležilo 24-odstotno maržo EBITDA, pri dobrih 14 milijardah dolarjev prihodkov, ki so bili v primerjavi z istim obdobjem lani za 22,3 odstotka višji.

Za vlagatelje, ki se jim lastništvo posamične delnice v tej industriji zdi morda pretvegano, hkrati pa bi vseeno želeli biti investicijsko izpostavljeni agrikulturnemu sektorju, je mnogo bolj primeren globalni agrikulturni sklad ETF, ki trguje pod Bloombergovo kratico MOO US.

V njem so poleg podjetja John Deere zastopana še podjetja, kot so Nutrien, Corteva, Tyson Foods, NH Foods in druga. Z indeksnimi ETF-skladi (exchange-traded fund) se sicer trguje enako kakor z delnicami. ETF sledi določenemu indeksu, ki lahko vsebuje delnice podjetij, kupijo pa se prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične in pravne osebe pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja, ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše.