Proračuni tudi v prihodnje v primanjkljaju

Proračunski izdatki države srednjeročno ostajajo na rekordnih ravneh, saj državna poraba zaradi predvidenega nadaljevanja nekaterih fiskalnih ukrepov ostaja daleč višja kot pred pandemijo. Če so še leta 2019 odhodki državnega proračuna znašali »le« dobrih 9,9 milijarde evrov, so v pandemičnem letu 2020 porasli na okoli 12,6 milijarde, letos bodo očitno presegli 14 milijard evrov, v prihodnjih dveh letih pa po 13 milijard evrov, je razvidno iz usmeritev za pripravo državnih proračunov za leti 2022 in 2023, ki jih je podala vlada.