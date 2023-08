Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se bodo razvijala

Na Agenciji za zavarovalni nadzor pričakujejo razvoj zdravstvenih zavarovanj, pravi namestnik direktorja zavarovalniškega regulatorja Niko Erker: »Kolikšen bo ta razvoj, je odvisno od zdravstvene reforme oziroma od tega, katere storitve bo obvezno zdravstveno zavarovanje krilo tudi v prihodnje.«

Zavarovalnice lahko sklepajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja, ki krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki ter izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil zaradi bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja, pojasnjuje Niko Erker.

Katera prostovoljna zdravstvena zavarovanja poznamo

Prvo je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Vlada se je odločila, da ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenese v obvezno.

Nadomestno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki osebam, ki po predpisih Slovenije ne morejo biti obvezno zavarovane. To krije največ v obsegu standarda obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinskimi pripomočki in za izplačila denarnih prejemkov, ki niso sestavni del pravic in obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri tem pa ni niti dopolnilno niti nadomestno zdravstveno zavarovanje.

Vzporedno zdravstveno zavarovanje pa krije zdravstvene stroške, ki so sicer pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih zavarovanci uveljavljajo po drugačnih postopkih in ob drugih pogojih, kot jih predpisuje obvezno zdravstveno zavarovanje.

Lani za dobrih 16 milijonov evrov odškodnin

Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da zavarovalnice ne sklepajo nadomestnih zdravstvenih zavarovanj, so pa lani pobrale za 41,6 milijona evrov premij dodatnih in vzporednih zdravstvenih zavarovanj od skoraj milijona zavarovancev. Obseg premij in število zavarovancev sta se glede na leto 2019 skoraj podvojila.

Lani je bilo izplačanih za 16,2 milijona evrov odškodnin za skoraj 100.000 škodnih primerov. Leta 2019 je bilo izplačanih za 7,4 milijona evrov odškodnin za 40.000 škodnih primerov. »Pri zdravstvenih zavarovanjih, ki ne sodijo v okvir javnega zdravstva, se lahko zavarovalnica in zavarovalec dogovorita glede izvajalca, ki je lahko tudi v tujini,« pravi Erker.

Poleg omenjenih zdravstvenih zavarovanj so zavarovalnice lani pobrale za šest milijonov evrov premij zdravstvenih zavarovanj, ki krijejo škodo, ki je posledica zdravstvenih težav na potovanjih v tujini.