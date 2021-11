Prva žrtev energetskega kadrovskega cunamija

Nadzorni svet Elektra Ljubljana, ki ga od septembra vodi Božidar Godnjavec, sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, je krivdno razrešil predsednika uprave te družbe Andreja Ribiča. Ribič po naših informacijah ni hotel podpisati ponudbe o sporazumni razrešitvi in opozoril, da bo razkril vse dogajanje, katerega naslednji cilj naj bi bila razrešitev Roberta Goloba, predsednika uprave Gen-I, že v prihajajočem tednu.

Ribič in Golob, naj bi brez vednosti Gen energije kot največje družbenice Gen-I ali nadzornikov Elektra Ljubljane, pa tudi SDH, in ministrstva za infrastrukturo sprožila postopke za prodajo deležev v skupni družbi Gen EL. Neuradno smo izvedeli, da je bila SDH obveščena o vsem, dobila je tudi pritožbo na zahtevo, da se delež Elektra Ljubljana v Gen EL proda Gen energiji. Prodajna cena se je izkazala za prenizko, saj je bila pod knjigovodsko. Zato so izvedli dvostopenjski tržni preizkus.

Gen-I, ki ga vodi Robert Golob, je edini trgovec, ki je zagotovil, da ne bo dražil elektrike. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Nadzorniki Elektra Ljubljane so se prvič na to temo sestali že v sredo, a takrat niso sprejeli nobene odločitve, včeraj pa so Ribiča le razrešili. Neuradno se zelo mudi, saj Goloba v Gen-I prihodnji teden čaka skupščina, na kateri bo iskal nov mandat. Trenutni se mu namreč izteče 17. novembra. Na skupščini Gen-I ima namreč predsednik uprave Elektra Ljubljana svoj glas.

Poznavalci opozarjajo, da obe družbi, Elektro Ljubljana in Gen-I, odlično poslujeta, to torej ne more biti razlog za razrešitve. Minister za infrastrukturo Vrtovec je sicer že večkrat zanikal, da tudi v energetiki poteka politično kadrovanje.