Rabljena stanovanja v Ljubljani so se pocenila

Stanovanjske nepremičnine so bile na četrtletni ravni dražje za 1,6 odstotka, na letni pa za 8,8 odstotka. Število prodaj je bilo pod ravnjo lanskega povprečja. Rabljene stanovanjske nepremičnine (tj. rabljena stanovanja in hiše skupaj) so se na četrtletni ravni podražile za 2,5 odstotka. Cene rabljenih družinskih hiš so se zvišale za 6,4 odstotka, cene rabljenih stanovanj pa za 0,2 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 5,6 odstotka), medtem ko so se v Ljubljani in preostali Sloveniji pocenila (za 1,8 odstotka oziroma 0,3 odstotka). Obrat na nepremičninskem trgu smo napovedali v članku Obrat na trgu nepremičnin.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin po treh zaporednih četrtletnih zvišanjih tokrat znova nižje

Nove stanovanjske nepremičnine (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v primerjavi s prejšnjim četrtletjem cenejše za 8,4 odstotka. Cene novih stanovanj so se znižale za 12,5 odstotka, cene novih družinskih hiš pa zvišale za 5,9 odstotka.

Na letni ravni rast cen višja pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 8,8-odstotna. Najizrazitejši dvig smo zaznali pri rabljenih družinskih hišah (dražje za 13,7 odstotka); sledile so podražitve rabljenih stanovanj (za 6,5 odstotka), novih stanovanj (za štiri odstotke) in novih družinskih hiš (za 2,9 odstotka).

Vrednost prodanih nepremičnin upada

Skupna vrednost vseh v prvem četrtletju 2023 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 336,8 milijona evrov. To je bilo za približno desetino manj od skupne vrednosti vseh prodaj v zadnjem četrtletju 2022 (380,6 milijona evrov) in za četrtino vrednosti prodaj manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta (451,5 milijona evrov).

Skupno je bilo prodanih 2548 stanovanjskih nepremičnin oziroma za približno desetino manj kot v četrtletju prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je zmanjšalo peto četrtletje zapored. Prodanih je bilo 2474 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 321,4 milijona evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 74, skupna vrednost prodaje 15,4 milijona evrov. To je bilo za približno 60 odstotkov manj kot četrtletje prej (36,1 milijona evrov) in za skoraj polovico manj kot pred enim letom (28,9 milijona evrov).

Revizija podatkov

Od Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs) so v Sursu naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2022, zato so izvedli tako imenovano nenačrtovano revizijo indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin. Podrobni revidirani podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat, so sporočili iz Sursa.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale za osem odstotkov (po prvotni objavi za 5,1 odstotka); nova stanovanja so se podražila za 9,5 odstotka (po prvotno objavljenem podatku za 5,7 odstotka), nove družinske hiše pa za en odstotek (po prvotno objavljenem podatku za 2,4 odstotka).

Skupna vrednost vseh v prejšnjem letu prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 135,4 milijona evrov (po prvotno objavljenem podatku okrog 53,2 milijona evrov), prodanih pa je bilo 571 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 211).