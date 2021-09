Razmere na britanskih bencinskih črpalkah se po Johnsonovih besedah umirjajo

V nedeljo je združenje PRA sporočilo, da se s pomanjkanjem goriva sooča do dve tretjini njihovih članov, 5500 neodvisnih bencinskih servisov. FOTO: Carl Recine/Reuters

Zaradi brexita so številni tuji vozniki morali zapustiti Otok, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Veliko voznikov v Veliki Britaniji je namreč prihajalo iz vzhodne Evrope in jim nova migrantska politika ni šla na roko. Mnogi pa so se v domače države vrnili tudi zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19.

Britanski premierje v torek popoldne sporočil, da se kriza okoli pomanjkanja goriva umirja in da se razmere na bencinskih črpalkah izboljšujejo. Iz tamkajšnjega združenja prodajalcev pogonskih goriv PRA so medtem sporočili, da je bilo v torek »zgolj« 37 odstotkov njihovih bencinskih črpalk brez goriva, poroča britanski BBC.»Zdaj lahko vidimo, da se razmere izboljšujejo, iz industrije pa je mogoče slišati, da se dobava na servise vrača na običajen način,« je dejal Johnson. Britanski premier je pri tem pozval državljane, naj svoje dneve nadaljujejo kot običajno in tudi vozila polnijo kot ponavadi, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.V nedeljo je združenje PRA sporočilo, da se s pomanjkanjem goriva sooča do dve tretjini njihovih članov, 5500 neodvisnih bencinskih servisov. V Veliki Britaniji je po podatkih BBC sicer okoli 8000 bencinskih servisov.Na bencinskih servisih na Otoku se zadnje dni vijejo dolge vrste. Potrošnike namreč skrbi, da bi lahko črpalke zaradi pomanjkanja voznikov cistern kmalu ostale prazne.Kot poroča BBC, je britansko ministrstvo za obrambo zagotovilo, da je v visoki pripravljenosti 150 usposobljenih voznikov, še 150 pa je pripravljenih, da jim pomagajo. A vlada Borisa Johnsona se za zdaj še ni odločila za njihov vpoklic. Je pa napovedala ukrepe za zmanjšanje pomanjkanja voznikov cistern.Med vladnimi ukrepi so začasna ukinitev konkurenčnih pravil v sektorju, izdaja dodatnih 5000 trimesečnih vizumov za tovornjakarje, pospešitev izobraževanja za voznike tovornih vozil in poskus, da na ceste znova privabijo tovornjakarje, ki imajo vse potrebne licence, a trenutno poklica ne opravljajo.Medtem se krepijo pozivi, naj se prioritetni dostop na bencinske servise zagotovi zdravstvenemu osebju, policistom in drugim ključnim delavcem.