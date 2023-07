Razpoloženje v gospodarstvu se še naprej slabša. Kazalnik gospodarske klime je dosegel minus 6,5 točke in je na mesečni ravni upadel za 1,6, na letni pa za 5,5 odstotne točke, ugotavljajo na državnem statističnem uradu.

Tudi kazalnik zaupanja se je znižal, in sicer najbolj v predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter trgovini na drobno, zvišal pa v gradbeništvu. Proizvodnjo so omejevale negotove gospodarske razmere, trgovino je prizadela konkurenca v sektorju, gradbeništvo pomanjkanje usposobljenih delavcev, storitve pa pomanjkanje delovne sile.

Kar zadeva industrijo, je bil kazalnik zaupanja na mesečni ravni nižji za odstotno točko, na letni ravni in glede na dolgoletno povprečje pa je bil nižji za kar 11 odstotnih točk.

Zaupanje višje le v gradbeništvu

Nekaj boljše so bile razmere v gradbeništvu, kjer je bil kazalnik zaupanja za odstotno točko višji kot v juniju. Od vrednosti v lanskem juliju je bil nižji za tri odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa višji za kar 21 odstotnih točk. Kljub rahlemu izboljšanju opazovanih kazalnikov sta se kazalnika obseg gradbenih del in pričakovane cene znižala (za osem oziroma pet odstotnih točk). Tudi kazalnik negotovost se je nekoliko poslabšal (višji za eno odstotno točko). Največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (51 odstotkov), sledili so visoki stroški materiala (47 odstotkov), 44 odstotkov podjetij pa so omejevali visoki stroški dela, še ugotavlja Surs.