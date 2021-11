Robertu Golobu se danes izteče mandat

Danes se izteče mandat upravi družbe Gen-I pod vodstvom Roberta Goloba, lastniki družbe pa naj bi na skupščini poskusili doseči soglasje o imenovanju nove uprave. Če jim to ne bo uspelo, bo moralo v imenovanje vodstva Gen-I poseči sodišče.

Že v torek popoldne so se po pisanju medijev sestali nadzorniki družbe Gen Energija, ki je 50-odstotna lastnica Gen-I. Nadzorniki direktorju Martinu Novšaku, čigar stolček se menda prav tako maje, že na seji prejšnji teden niso podelili soglasja za ponovno imenovanje Goloba za predsednika uprave Gen-I, ampak so mu naložili, da na skupščini za predsednika in člana uprave imenuje Jureta Sokliča in Davorina Dimiča. Nadzorniki naj bi še vedno vztrajali, naj Golob odide s čela Gen-I.

Toda skupščina Gen-I o imenovanju uprave odloča soglasno, kar pa utegne biti težava. Medtem ko je polovična lastnica Gen-I družba Gen Energija, je preostalih 50 odstotkov v lasti družbe Gen-EL. Ta je v polovični lasti Gen-I, po četrtino pa imata v rokah Elektro Ljubljana in Gen Energija. Če se Gen-EL na skupščini ne strinja s predlogom Gen Energije, predlog ni sprejet.

In prav to se je zgodilo na skupščini prejšnji teden. Soklič in Dimič nista dobila podpore, prav tako pa je brez soglasja za nov mandat ostal Golob.

Lastniki zdaj tik pred iztekom mandata sedanje uprave z Golobom na čelu poskušajo doseči dogovor o imenovanju nove uprave Gen-I. Kot je v torek poročala POP TV, bodo poskušali priti do dveh za vse sprejemljivih imen, saj ne želijo, da bi moralo v imenovanje vodstva poseči sodišče. A glede na trenutna razmerja je to le malo mogoče.

Več informacij o tem, kdo bo v prihodnje vodil družbo Gen-I, ki bo po Golobovih besedah letos ustvarila tri milijarde evrov prihodkov, dobiček pa kar početverila, naj bi bilo torej znano tekom današnjega dne.