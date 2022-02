Ruski proračun polni Evropa

V nadaljevanju preberite:

Glede na padec ruskega rublja, je pričakovati, da bodo proti Rusiji uvedene sankcije, ki bi lahko v končni fazi zajele tudi omejitev izvoza nafte in plina. Kako bi to vplivalo na Rusijo? Je EU takšne sankcije sploh pripravljena sprejeti? Kdo bi sankcije spoštoval in kdo izpodbijal?