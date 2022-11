S hranilniki energije v zeleni prehod

V nadaljevanju preberite:

»Zeleni prehod podjetje TAB vidi kot enega ključnih ciljev, ki ga moramo doseči, če želimo tudi v prihodnje živeti v čistem in zdravem okolju. Zato je bila naša želja, da pri tem pomagamo tam, kjer to najbolje znamo, in to so ravno hranilniki energije. Brez njih namreč ni mogoče doseči prehoda na obnovljive vire energije, saj ti sami po sebi ne zagotavljajo stabilnega vira energije, z našimi hranilniki pa lahko neposredno pripomoremo k stabilizaciji elektroenergetskih omrežij in tako ustvarimo razmere za povečanje uporabe energije iz obnovljivih virov,« pojasnijo osnovno vlogo hranilnikov energije.