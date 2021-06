Safilo tudi uradno prodal obrat v Ormožu

Kupec družinsko podjetje

Skupina Safilo je v marcu presenetila z novico, da z junijem zapira proizvodnjo očal v Ormožu. FOTO: Franc Milošič

Zapiranje v Ormožu

Proizvajalec očal Safilo je danes podpisal prodajno pogodbo proizvodnega obrata v Ormožu. Kupec obrata je družinsko podjetje Znass Transport z Rateža na Dolenjskem, o vrednosti nakupa podjetji ne poročata.»Sporazum o prodaji ormoške lokacije potrjuje zavezanost družbe Safilo k optimizaciji proizvodnje in sledi dogovoru s sindikati in svetom delavcev, ki je bil dosežen aprila lani,« sporočajo iz italijanskega podjetja. Z zaprtjem ormoškega obrata je ob zaposlitev 557 delavcev , ali bo nov lastnik oblikoval tudi nova delovna mesta, še ni znano.Podjetje Znass je bilo ustvarjeno leta 1990 kot avtomehanična delavnica, sčasoma pa so v svoje delovanje vključili gradbeništvo, notranji transport in mednarodni cestni prevoz. Slednje je danes njihova osrednja dejavnost, podjetje se tako v prvi vrsti ukvarja z logistiko.Dolenjsko podjetje posluje uspešno, leto 2019 so zaključili s 7,8 milijona evrov prihodka, čisti dohodek je znašal 1,4 milijona evrov, kažejo podatki portala Gvin. V podjetju je zaposlenih okoli 52 ljudi.Skupina Safilo je v marcu presenetila z novico, da z junijem zapira proizvodnjo očal v Ormožu. Zaposlovali so 557 ljudi, predsednik sindikata Skei Štajerskapa je marca za Slovensko tiskovno agencijo (STA) dejal, da o načrtovanem zaprtju niso vedeli nič in o tem niso bili obveščeni. Sindikalna predstavnica v podjetju ga je doslej obvestila zgolj, da so okrepili varnost v podjetju, ostalih informacij takrat ni imela.Ob novici o zaprtju obrata so začeli teči pogovori s sindikati in pristojnimi ustanovami »da bi čim bolje prepoznali vse možne rešitve za ublažitev socialnih posledic te boleče odločitve«, je bilo slišati takrat.