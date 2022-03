Sberbank lahko s hitrim vstopom NLB normalno posluje

V nadaljevanju preberite:

»Komitenti banke Sberbank v Sloveniji nimajo z vstopom NLB več nikakršnih skrbi, razlogov in potreb, da bi odpirali račune pri drugih bankah in tja prenašali svoje premoženje. To premoženje je povsem varno, likvidnostne rezerve NLB so nekajkrat večje, kot je celoten obseg poslovanja Sberbanke. Verjamem, da od danes zjutraj ne bo več navala, Sberbank pa ima tudi sama zadostne likvidnostne rezerve, da bo lahko to normalno servisirala, po potrebi pa ji je na voljo ves potencial skupine NLB,« je danes zatrdil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.