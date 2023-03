SDH sprejel sklep, naj HSE vrne prvih 200 milijonov evrov

Slovenski državni holding, ki je Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) decembra 2022 odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov, je sprejel sklep, s katerim HSE zavezuje k vračilu prvega dela teh sredstev v višini 200 milijonov evrov, so sporočili iz HSE.

Njihove projekcije kažejo, da bi delna izplačila začeli izvajati od junija letos dalje, pri čemer ostaja cilj, da mora Holding Slovenske elektrarne izvesti vse potrebne aktivnosti, da bo lahko SDH do konca leta 2024 odločil o vračilu vseh naknadnih vplačil kapitala iz leta 2022. »Dejanska dinamika vračil pa bo odvisna od realizacije planirane proizvodnje hidroelektrarn skupine HSE in Termoelektrarne Šoštanj ter prihodnjih gibanj cen električne energije,« so sporočili iz HSE.

Uprava HSE, ki jo vodi Tomaž Štokelj, pripravlja in izvaja ukrepe za sanacijo razmer v HSE. »Usmerili smo se predvsem v sanacijo likvidnostnih težav ter obvladovanje tveganj iz naslova proizvodnje in trgovanja z električno energijo. Poslovanje HSE je stabilno, izkop premoga je v prvih dveh mesecih letošnjega leta nad planom, proizvodnja električne energije iz naših elektrarn pa nemotena in zanesljiva,« pravi Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.