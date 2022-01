Še en poskus oživitve delniških shem nagrajevanja

V nadaljevanju preberite:

Na predlog poslanskih skupin NSi in SMC (zdaj Konkretno) je bil decembra predlog sprememb zakona o dohodnini dopolnjen tudi s spodbudo za nagrajevanje delavcev z delnicami in pravico do nakupa delnic. Kaj je predlagano? Bo predlog spodbudil nagrajevanje zaposlenih? Kakšne ugodnosti prinaša? Katere so pomanjkljivosti? Kje so skrite zanke in ovire?