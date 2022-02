Še nekaj dni za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

Približuje se rok za oddajo vlog za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Ta bo za oddajo pisnih vlog potekel v ponedeljek prihodnji teden, če boste vlogo oddali prek aplikacije eDavki, to lahko storite do 20. februarja. To vlogo vsako leto odda dobrega četrt milijona zavezancev, večina elektronsko.

Na Finančni upravi RS (Furs) priporočajo oddajo vloge elektronsko. Papirnatih vlog namreč ni mogoče vložiti na finančnem uradu in pri tem dobiti potrdila o oddaji, ampak le po pošti ali v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov. Oddaja vloge na eDavkih pa zavezancem v elektronski obliki pošlje potrdilo o uspešni oddaji, hkrati je ta vloga evidentirana in vidna v evidenci vloženih vlog na portalu eDavki.

Prednost elektronskega poslovanja je še, da uporabniki mobilne aplikacije in spletnega portala eDavki lahko uporabijo predizpolnjeni obrazec z lanskimi podatki. »S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov,« pojasnjujejo na Fursu. Poleg tega bodo zavezanci, ki bodo vlogo oddali prek eDavkov, vračilo dohodnine prejeli nekaj dni prej, kot bi jo sicer.

Na finančni upravi priporočajo oddajo vloge elektronsko prek sistema eDavki. FOTO: Leon Vidic/Delo

Lani je vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane elektronsko oddalo 139.295 zavezancev oziroma 55 odstotkov vseh, medtem ko je digitalni način leto prej uporabilo 39 odstotkov zavezancev, leta 2019 pa 26 odstotkov. Papirnato vlogo je lani oddalo 114.019 zavezancev.

Povečuje se tudi število registriranih uporabnikov mobilne aplikacije eDavki. Konec lanskega leta je to uporabljalo skoraj 245.000 ljudi, kar je 63 odstotkov več kot leto prej.

Olajšavo za vzdrževane družinske člane sicer uveljavlja približno četrtina vseh zavezancev za dohodnino. Od teh, ki uveljavljajo olajšavo, jih približno tretjina uveljavlja olajšavo na mesečni ravni pri izračunu akontacije dohodnine, dve tretjini pa jih olajšavo uveljavlja na letni ravni, pojasnjujejo na Fursu.

Izplačila maja in julija

Finančna uprava bo prvo tranšo informativnih izračunov dohodnine predvidoma poslala konec marca, drugo tranšo – v kateri bodo tudi zavezanci, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane – pa bodo predvidoma odpremili konec maja.

Vračila dohodnine bodo izvedena 60 dni od odpreme informativnih izračunov. Za prvo tranšo to pomeni konec maja, za drugo tranšo pa konec julija. Točne datume bodo na Fursu še sporočili.