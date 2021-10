Petrol za prevzem Croduxa odštel dobrih 190 milijonov evrov

Po prevzemu integracija

Nada Drobne Popović FOTO: Leon Vidic/Delo

Petrol je po izpolnitvi odložnih pogojev zaključil nakup stoodstotnega poslovnega deleža v hrvaški družbi Crodux Derivati Dva, za katero je odštel 191,7 milijona evrov, so sporočili iz družbe. Hkrati bo Petrol prevzel tudi neto finančni dolg hrvaškega ponudnika bencinskih servisov do bank v višini 19,2 milijona evrov.Prevzem Crodux Derivatov Dva je največja akvizicija Petrola v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine, pravijo v ljubljanski energetski družbi. S tem prevzemom bo skupina Petrol pridobila 93 novih prodajnih mest, kar pomeni, da bo skupaj z 204 prodajnimi mesti tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 na 23 odstotkov. V regiji Jugovzhodna Evropa bo imela skupina Petrol tako 594 prodajnih mest. Ocenjeni dobiček hrvaške družbe iz poslovanja pred amortizacijo za leto 2021 je 37 milijonov evrov.Nakup in refinanciranje prevzetih dolgov je Petrol financiral z mednarodnim sindiciranim posojilom v višini 200 milijonov evrov, ki ga je organizirala banka NLB skupaj s Privredno Banko Zagreb.Zaključku transakcije sledi integracija družbe Crodux Derivati Dva v skupino Petrol, ki ji bo sledila združitev prevzete družbe z družbo Petrol, d. o. o., Zagreb, kar bo predvidoma zaključeno do konca leta 2022. Skupina Petrol s tem utrjuje položaj drugega največjega ponudnika proizvodov iz nafte na Hrvaškem. »S povezovanjem dveh močnih znamk bomo strankam pa tudi zaposlenim in delničarjem ponudili najboljše obeh svetov in kot vodilni partner v energetski tranziciji še naprej gradili v prihodnost usmerjen ekosistem trajnostnih, predvsem pa sodobnih in digitaliziranih storitev. Tako načrtujemo prenos dobrih praks, s čimer želimo do leta 2025 postati vodilni ponudnik goriv in trajnostnih energetskih rešitev na Hrvaškem,« je dejala, predsednica uprave družbe Petrol.Lastnik in ustanovitelj družbe Crodux Derivati Dva, upokojeni hrvaški generalje spomnil, da Crodux Derivati Dva sodi med najpomembnejše prodajalce proizvodov iz nafte na hrvaškem trgu: »S Petrolom nas povezujejo enake vrednote in usmerjenost v zagotavljanje vrhunskih proizvodov in storitev za naše stranke, zato sem prepričan, da bo tudi združeno podjetje uspešno poslovalo.« Družba Crodux Derivati Dva do združitve s Petrolom Zagreb ostaja samostojna gospodarska družba.V Petrolu poudarjajo, da je nakup hrvaškega ponudnika naftnih derivatov skladen s strategijo skupine, ki za leto 2025 predvideva, da bo v maloprodajni mreži 627 sodobnih prodajnih mest namenjenih celoviti oskrbi kupcev »na poti«. Plan poslovanja skupine Petrol za leto 2021 ne vključuje poslovnih rezultatov družbe Crodux Derivati Dva, ki pa bodo v konsolidirane izkaze skupine Petrol v letu 2021 vključeni v zadnjem kvartalu poslovnega leta 2021: »Ocenjujemo, da se bo EBITDA skupine Petrol v letu 2021 na ta račun povečal za deset milijonov evrov.«