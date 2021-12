Skupina Generali z ambicioznimi cilji

Skupina Generali, eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja, je predstavila strateški načrt do leta 2024, katerega cilji temeljijo na trajnostni rasti. V letu 2021 so bili kljub covidu-19 vsi cilji Generalija izpolnjeni ali celo preseženi, so še izpostavili.

Nov načrt (imenovan Lifetime Partner 24: Driving Growth) predvideva od šest- do osemodstotno sestavljeno letno stopnjo rasti (CAGR). Poleg tega delničarjem obljubljajo tudi višjo dividendo. Tako naj bi skupaj med leti 2022 in 2024 izplačali od 5,2 do 5,6 milijarde evrov dividend, medtem ko so jo v obdobju 2019-2021 izplačali 4,5 milijarde evrov. Poslovanje naj bi izboljšali tudi z nadaljnjim izboljševanjem njegove učinkovitosti, s prevzemi in z organsko rastjo.

Vseživljenjski partner svojim strankam

V obdobju od 2022 do 2024 bodo za naložbe v tehnologijo in digitalno transformacijo namenili 1,1 milijarde evrov. Philippe Donnet, glavni izvršni direktor skupine Generali, je med drugim na predstavitvi poudaril Generalijevo zavezo postati vseživljenjski partner svojim strankam, katere postavljajo v središče vsega, kar počnejo in katerim ponujajo inovativne rešitve. Skupina Generali z več kot 72.000 zaposlenimi ima namreč več kot 68 milijonov strank v več kot 50 državah sveta.

Naložbe v prilagojene izdelke, digitalizacijo in najboljša uporabniška izkušnja bo zagotovila, kot napovedujejo, da se bo Generali in njegova globalna mreža 165.000 agentov še bolj približala strankam. Skupina bo vlagala tudi v povečevanje skupnih platform, nove podatkovne zmogljivosti in tehnologije pametne avtomatizacije in umetne inteligence. To bo zmanjšalo stroške in izboljšalo razmerje med stroški in prihodki skupine.

Zavezani trajnosti

Generali bo še naprej nadgrajeval svoje trajnostne zaveze, z nenehnim poudarkom na zavezanosti k ustvarjanju pozitivnih družbenih in okoljskih razmer. Nedavno so tudi napovedali, da bodo do konca leta 2022 vložili tri milijarde evrov v trajnostne in zelene obveznice. Ta zaveza je skladna s ciljem, predvidenim v strategiji Skupine Generali za varstvo podnebja, ki v obdobju 2021–2025 predvideva 8,5–9,5 milijarde evrov novih zelenih in trajnostnih naložb. Do leta 2024 bodo dokončali tudi vključitev meril ESG v naložbeni portfelj.

Philippe Donnet: Generalijeva zaveza je postati vseživljenjski partner svojim strankam. FOTO: Giuliano Koren

Po besedah Donneta so včeraj napovedani ambiciozni cilji in pobude možni le zaradi uspešne izpeljave dosedanjih strateških načrtov. Generali ima danes močan finančni položaj, dobičkonosno rast in uspešnost pri ustvarjanju najboljših donosov delničarjem, je še dejal. Za uspešno izvedbo novega strateškega načrta pa so pomembni tudi zavzeti zaposleni, zato bodo še naprej vlagali vanje, v njihove veščine in trajnostno delovno okolje.

Skupina Generali, katere skupni prihodek od premij je leta 2020 znašal več kot 70,7 milijarde evrov, se bo osredotočila na priložnosti, da okrepi svoje vodilno vlogo v zavarovalništvu v Evropi in razširi svojo prisotnost na izbranih azijskih trgih. V Sloveniji so prisotni od leta 1997.