Skupina Generali z višjo bonitetno oceno

Naložbe v trajnostne obveznice

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je na vrhu EU o trajnostnih naložbah napovedal vlaganja v zelene in trajnostne obveznice. FOTO: Arhiv podjetja

Bonitetna agencija Fitch je revidirala napovedi za Skupino Generali in oceno iz stabilne spremenila v pozitivno. Agencija je potrdila tudi oceno finančne moči zavarovalnice (A–) in bonitetno oceno izdajatelja (BBB+). Napovedi odražajo izboljšanje finančnega vzvoda Skupine Generali v letu 2020 in zmanjšanje tveganja koncentracije italijanskih državnih sredstev, so sporočili iz Generalija.Agencija Fitch pričakuje, da bo Skupina Generali v letih 2021 in 2022 še naprej postopoma zmanjševala koncentracijo italijanskih državnih obveznic. Bonitetne ocene odražajo močno kapitalizacijo in poslovni profil Skupine ter stabilen zaslužek.Glavni izvršni direktor Skupine Generalije prejšnji teden na vrhu EU o trajnostnih naložbah 2021 napovedal, da bodo do konca leta 2022 v zelene in trajnostne obveznice vložili tri milijarde evrov. Kot so zapisali, zaveza sledi strateškemu cilju Skupine, da med letoma 2021 in 2025 nameni zelenim in trajnostnim naložbam od 8,5 do 9,5 milijarde evrov.V okviru panela o javno-zasebnih partnerstvih je Donnet poudaril pomen tega pristopa za uspešno reševanje pomembnih svetovnih izzivov, kot so terorizem, kibernetska tveganja, podnebne spremembe in pandemije. »Rešitve za soočanje s temi izzivi lahko temeljijo le na sodelovanju na vseh ravneh, zlasti na javno-zasebnih partnerstvih. Kot zavarovalnica v tovrstno sodelovanje močno verjamemo,« je poudaril Donnet.