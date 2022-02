Slovaški Corwin še z dvema novima projektoma v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Slovaško podjetje Corwin je skupaj s češko družbo Hartenberg v Ljubljani kupil dve zemljišči. Gradbena dovoljenja še pridobivajo, začetek gradnje pa pričakujejo okoli leta 2024. S projektoma bo Ljubljana dobila nekaj sto novih stanovanj ter nove trgovske in pisarniške prostore, pravijo v Corwinu. Kje in od koga so kupili zemljišča? Kdo bo razvijal projekte? Kako napreduje Vilharia?