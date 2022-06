Slovenija bi bila lahko med poraženci globalnih sprememb

V nadaljevanju preberite:

Naše verovanje v moralno ali, če želite, interesno stališče, katerega bistvo je pravzaprav v tem, da je pacifikacija sveta možna tudi skozi gospodarsko in finančno delovanje in trgovanje, se je, žal, vsaj za zdaj izkazalo za zmotno in ne za vse sprejemljivo, zlasti ne za velesile. Nekateri namreč ne vidijo vsega skozi trgovino in denar ali blago in njegovo ceno, zlasti pa ne skozi pravice in pravo, ampak so se tako kot zdaj nekateri Rusi, Ukrajinci ter zlasti Kitajci in Američani pripravljeni podrediti nečemu drugemu – boljšemu ali višjemu, in se celo žrtvovati za ideale oziroma domovino, med drugim piše Sibil Svilan.

Zdaj smo v položaju, ko je staro že skoraj propadlo in ni več uporabno, novo pa še ni v celoti nastalo, da bi bilo že uporabno, zato se pojavljajo negotovosti, tveganja in negativni trendi, pri čemer se ne znamo ustrezno odzvati in delovati. Vendar je ustrezno delovanje prav zdaj nujno, če hočemo te negativne trende spremeniti, kajti človek je bitje, čigar glavna značilnost je, da stalno misli in deluje, ter je usmerjeno k ustvarjanju določenih ciljev in s tem tudi zgodovine. Zato so različni igralci na svetovnem odru že prej delovali in tudi zdaj delujejo v smeri sprememb ter čakajo, da bo nastopil čas za nov trend oziroma novo idejo in tudi politiko.