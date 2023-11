Slovenska distribucija caplja za evropsko konkurenco

V nadaljevanju preberite:

Slovenski distributerji poslujejo slabo in se niso sposobni prilagoditi razmeram, ki jih prinaša podnebni prehod, kaže primerjava poslovanja in investicijskih načrtov slovenskih elektrodistribucijskih podjetij z evropskimi. Primerljiva evropska podjetja ustvarjajo trikrat višje donose kot slovenska.

Kaj to pomeni za cene elektrike? Zakaj so investicije elektrodistributerjev tako pomembne? Bomo v Sloveniji sploh lahko vozili z električnimi avtomobili? Kakšni investicijski zalogaji so pred elektrodistributerji? Koliko investirajo v tujini in kam? Koliko v Sloveniji?