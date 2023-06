Slovenska podjetja v projektu na Bavarskem

Pri projektu postavitve strehe na prenovljenem in razširjenem avtomatiziranem visoko regalnem skladišču za kulise za Bavarsko državno opero v kraju Poing v bližini Münchna sodelujejo tudi slovenska podjetja. Projekt je skupaj z nakupom zemljišča in gradbenimi deli vreden 35 milijonov evrov.

Kot glavni izvajalec v projektu sodeluje podjetje Riko. Novo skladišče obsega jekleno regalno konstrukcijo za 450 skladiščnih mest za posebne zabojnike za kulise, skupaj s streho in fasado, 186 zabojnikov, posebno dvižno platformo za dostavo in odpremo zabojnikov ter avtomatsko regalno dvigalo, ki je posebej razvito za manipuliranje teh zabojnikov. »Riko je sprojektiral in dobavil tehnološko opremo, trenutno pa poteka njena montaža in zagon, povezava z obstoječim skladiščnim sistemom ter integracija in razširitev IT sistema za upravljanje skladišča.«

V projektu so podizvajalci slovenska podjetja Iskra Impuls, Monter Kocjan in Schwarzmann ter nemška proizvajalca Bueter Hebetechnik in Altmann. V prihodnjih štirih letih oziroma med garancijsko dobo bo Riko celoten skladiščni sistem tudi vzdrževal.

Projekt izrednega pomena za Bavarsko

Ob postavitvi strehe je bavarska deželna vlada v ponedeljek pripravila slovesnost, na kateri so zbrane nagovorili vodja deželnega gradbenega urada Rosenheim Doris Lackerbauer, bavarski deželni minister za bivanje, gradnjo in promet Christian Bemreiter, bavarski deželni minister za znanost in umetnost Markus Blume in direktor bavarske opere Serge Domy.

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec. FOTO: Arhiv podjetja Riko

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec pa je za STA poudaril, da se je Riko uveljavil kot kakovosten in tehnološko dovršen ponudnik naprednih tehnoloških rešitev za avtomatizirane skladiščne in intralogistične sisteme.»Bogato inženirsko znanje in izkušnje s številnih uspešnih projektov doma in v tujini nam omogočajo razvoj unikatnih naprednih konceptov tehnoloških rešitev ter njihovo zanesljivo izvedbo. To je naša konkurenčna prednost tudi na zahtevnem nemškem trgu. Gre za enega prvih zahodnoevropskih trgov, kamor je Riko vstopil, zato je sodelovanje pri tem projektu toliko bolj pomembno.«

Kot je za STA povedal minister Christian Bernreiter, je nadgradnja skladišča izrednega pomena za Bavarsko, ki se ponaša s svojo kulturo. »V Poingu izdelujejo in hranijo unikatne odrske dekoracije, s prizidkom pa bomo tu hranili vse dekoracije opere.« Ob tem je še dodal, da je gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Bavarsko odlično, takšni projekti pa so še nadgradnja.