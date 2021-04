Slovenski Unior postal uradni partner Rogličeve Jumbo Visme

Povratne informacije mehanikov

Orodje Uniorja se je izrazito uveljavilo tudi v gorskem kolesarstvu, kjer dvanajsto leto zapored dirkajo z lastno tovarniško ekipo, pravi Tine Mahkovec. FOTO: Andrew Lloyd

Stalnica elite

Unior poleg Jumbo Visme sodeluje še z ekipami Deceuninck - Quick-Step, Ineos Grenadiers, Movistar in Trek-Segafredo. FOTO: Arhiv podjetja

Ključni trg postale ZDA

Poleg Uniorja uspehe v kolesarstvu nizajo tudi številna druga slovenska podjetja, priložnosti pa je vse več. FOTO: Arhiv podjetja

Slovenski proizvodi

Slovensko podjetje Unior je uradni partner za orodje petih kolesarskih ekip svetovne serije. Med peterico je po novem tudi ekipa Jumbo Visma, katere osrednji člen je. Zaradi slovenskega šampiona je to unikatno sodelovanje, pravijo pri Uniorju, obenem pa bodo z njim dobili povratne informacije mehanikov ene najmočnejših kolesarskih ekip. Podjetje iz Zreč prodaja kolesarsko orodje v 80 držav po svetu, hkrati pa so prepričani, da bi v kolesarski industriji lahko bilo še več slovenskih proizvodov.»Že vrsto let sodelujemo s številnimi ekipami in vsako tovrstno sodelovanje je nekaj posebnega. V tem primeru je situacija zaradi Primoža Rogliča še bolj unikatna. Že sama ekipa Jumbo Visma se je izkazala za eno najmočnejših v svetovni seriji. Imajo odlične mehanike, s katerimi neposredno komuniciramo, zato odločitev za sodelovanje ni bila težka,« razlaga vodja programa kolesarskega orodja pri Uniorju. Logotipi Uniorja sicer ne bodo izpostavljeni na dresih tekmovalcev, kot tehnični sponzor ekipe bodo s svojim orodjem vidni predvsem v boksih ekip, okoli mehanikov ter v avtih med tehnično podporo.Simbole podjetja Unior bo vendarle mogoče opaziti na kamionih, spletni strani ekipe in družbenih omrežjih, vendar pa pojavnost znamke ni edina prednost takšnega sodelovanja, pravi Mahkovec: »Eno je pojavnost znamke, drugo je vse preostalo, kar dobimo od takega partnerstva. Gre za delo z mehaniki, tehnični odziv na naše orodje in pomoč pri razvoju ter dodatno digitalno vsebino, ki jo potem lahko uporabimo v svoji distribucijski mreži.«Potrebe mehanikov v ekipah so zelo različne, Unior pa se njihovim zahtevam prilagaja predvsem s primernim izborom orodja. »Določene ekipe standardizirajo izbor za vse mehanike, zato so vsi njihovi kovčki z orodjem enaki, kar jim pogosto olajša zadeve. Spet druge ekipe vsakemu mehaniku prepustijo prosto izbiro. Ta je lahko odvisna že od več vrst orodja za neko specifično operacijo. Takšen primer je orodje za popravilo verige, ki obstaja v štirih različicah. Najmanjša je resda najlažja, vendar pa je največja in obenem najtežja verzija tega orodja najhitrejša za uporabo. Teža ni vedno ključnega pomena, a kolesarji dirkajo tudi zunaj Evrope, zato se včasih potuje le s kovčkom za orodje. Na potrebe ekip vpliva tudi tehnična podpora med dirkami, kjer je potreben predvsem hiter odziv mehanika,« razlike med ekipami opiše Mahkovec.Med glavnimi prednostmi Uniorja Mahkovec navede samostojno proizvodnjo delavniške opreme, kot so predalniki, primeži, vozički za orodja, omare za shranjevanje ipd. Za ekipe tako opremlja celotne tovornjake in servisne centre, kjer je izbor orodja še večji kot zgolj v kovčku mehanikov.Unior je v cestnem dirkanju trenutno uradni partner petih ekip​ World Tour. Poleg Jumbo Visme sodeluje še z ekipami Deceuninck - Quick-Step, Ineos Grenadiers, Movistar in Trek-Segafredo. Poleg teh njihovo orodje uporablja še vsaj pet ekip elitne svetovne serije, pravi Mahkovec. Unior z orodjem zalaga tudi domače ekipe, kot so Adria Mobil, Team Ljubljana Gusto Santic in slovensko-italijanska naveza Alé BTC Ljubljana.Orodje Uniorja se je izrazito uveljavilo tudi v gorskem kolesarstvu, kjer dvanajsto leto zapored dirkajo z lastno tovarniško ekipo. Prvih osem let so tekmovali kot Unior Tools Team, nato kot Unior-Devinci Factory Racing, zdaj pa dirkajo v novem partnerstvu z ljubljanskim podjetjem Sinter. Poleg lastne ekipe različno sodelujejo z večino profesionalnih gorskih kolesarskih ekip.Unior prodaja svoje kolesarsko orodje v več kot 80 držav po svetu. Leta 2018 je bilo med njimi največ evropskih , danes so eden ključnih trgov ZDA. Ta bo letos postal tudi največji posamezen trg za prodajo Uniorjevega kolesarskega orodja, poudari Mahkovec. A vendar pot do uspeha ni bila lahka: »Tam je bil preboj toliko težji, ker moramo na tem trgu nastopati z rdečo barvo, kar zmede marsikaterega uporabnika Uniorjevega orodja. V Severni Ameriki so naši ročaji rdeče-oranžne barve, saj je konkurentu v Združenih državah Amerike uspelo zaščititi modro kolesarsko orodje. Pred več kot sedmimi leti smo zato naredili ločeno linijo orodja in iz tega tudi vrhunsko zgodbo. Trek-Segafredo je bil prva ekipa, ki je začela uporabljati novo barvo, predvsem ker je Trek eden največjih kupcev Uniorja in vse delavnice opremlja z našim rdeče-oranžnim orodjem. Leta 2019 je rdeče orodje začela uporabljati tudi ekipa Ineos Grenadiers,« pove Mahkovec.Še več pozornosti pa terjajo azijski trgi, kjer uspehi nihajo. »Eno leto smo bolj uspešni v Indiji, drugo spet bolj na Kitajskem. Letos nam gre izredno dobro v Indoneziji in na Kitajskem, odpiramo tudi Malezijo in Vietnam,« pove Mahkovec in poudari: »V zadnjem letu je na svetovnem trgu več novih koles, kot jih lahko mreža vseh kolesarskih servisov sprejme. Povpraševanje po celostnih rešitvah za nove delavnice je zato v zadnjem letu izjemno veliko, to pa je tudi naša ključna prednost – ponudba celotnih rešitev in lastna proizvodnja.«Na vprašanje, kako uveljavljena so slovenska podjetja v kolesarstvu, Mahkovec odgovarja, da bi si v kolesarski industriji predvsem želel več slovenskih proizvodov. Prepričan je, da v Sloveniji imamo znanje, tehnologijo in proizvodne zmogljivosti za kaj takega, glede na velike potrebe industrije in težave z uvozom z Daljnega vzhoda pa domače kolesarske projekte pravzaprav tudi pričakuje. »Evropa kot največji center kolesarstva postaja vedno bolj zanimiva za proizvodne obrate v kolesarski industriji. Prilagodljivost in tehnologija sta ključnega pomena, delovna sila pa ni več glavni adut Daljnega vzhoda,« sklene Mahkovec.