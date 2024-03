Sončne elektrarne v resnici niso moteči dejavnik

V nadaljevanju preberite:

Slovenski elektroenergetski sistem učinkovito, zanesljivo in varno služi uporabnikom že več kot sto let, vseeno pa se zadnja leta sooča s številnimi novimi izzivi, ki narekujejo njegovo posodobitev – predvsem v smeri pametnega omrežja.

Med izzivi izstopajo skorajda stalno naraščanje porabe, za kar sta poleg dviga industrijske dejavnosti zaslužna predvsem migracija na ogrevanje s toplotnimi črpalkami in elektrifikacija prometa, vse višje konične obremenitve ter starajoča se infrastruktura, ki nikoli ni bila načrtovana za t. i. razpršeno proizvodnjo (beri: cel kup sončnih elektrarn).

Za električno omrežje in njegove gradnike veljajo tudi določene prostorske in okoljske omejitve in z njimi povezane težave z umeščanjem v prostor, saj različnih elektrarn (npr. vetrnih in hidroelektrarn) ni možno kar poljubno umestiti v krajino.