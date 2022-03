Sony in Honda skupaj v električne avtomobile

Eletktronski gigant Sony in avtomobilski proizvajalec Honda sta objavila partnerstvo, v okviru katerega bosta že leta 2025 predstavila prvi skupni električni avtomobil.

Že v kratkem bosta obe podjetji ustanovili mešano družbo, v kateri bodo skupaj bodo načrtovali in oblikovali izdelke, izdelovali jih bodo vsaj v začetku v eni Hondinih tovarn, Sony pa bo zanje pripravil platformo za mobilne storitve.

Kot je znano, je Honda že lani za razliko od Toyota napovedala, da bo čez nekaj let izdelovala le električne avtomobile, Sony pa se je med drugim udeležil letošnje januarske razstave zabavne elektronike (CES) v Las Vegasu in tam prikazal koncept avtonomnega električnega vozila vision S, ki naj bi ga že preizkušali v javnem prometu.

Za zdaj ni jasno, ali bo kaj takega tudi del danes objavljenega sodelovanja s Hondo, o katerem do tega trenutka vsaj v javnosti ni bilo nobenega namiga.

Sonyjev položaj na področju zabavne elektronike ni več tako mogočen in so mu veliko trga odvzeli drugih azijski tekmeci, kot npr. Samsung, pa utegne imeti po pisanju Reutersa še vedno ogromno naprednega znanja na področju tehnike tipal, ki je pomembna v sodobnih avtomobilih, tudi če niso samodejni.

Po drugi strani je tudi na področju avtomobilizma novih (električnih) tekmecev vse več, seveda je daleč v vodstvu ameriška družba Tesla. Ta je nadvse resen tekmec tudi klasični industriji, ki se mora ob znanih okoljskih zahtevah korenito prestrukturirati. Honda je sicer že prej napovedala, da bo njena prihodnost le električna, a za zdaj ima v recimo v Evropi le en tovrstni model, ki cenovno niti približno ni konkurenčen.

Kot je dejal Hondin direktor Tošihiro Mibe, bo pričujoče sodelovanje sprožilo »kemično reakcijo«, katere rezultat bo močno presegel pričakovanja potrošnikov. »V mešani družbi bi radi vodili mobilno revolucijo, tako da bomo združili našo tehniko in izkušnje in Hondino dolgoletne izkušnje na področju razvoja mobilnosti in proizvodnih tehnik vozil«, pa so bile besede izvršnega direktorja Sonya Keničira Jošide.