Spletno nakupovanje postaja vse bolj priljubljeno

Že več kot tri četrtine Slovencev prisega na spletno nakupovanje, ki postaja vse bolj priljubljeno. Vedno bolj popularno pa je tudi plačevanje z mobilnim telefonom in drugimi pametnimi napravami.

Pri nakupih se v primerjavi s plačevanjem z gotovino, ki z leti upada, krepi uporaba plačilnih kartic. Vse manj je tudi tistih, ki vztrajajo pri starih plačilnih navadah; obenem pa napovedujejo, da bodo v prihodnje več plačevali brezstično, je še pokazala Mastercardova najnovejša raziskava Masterindex o plačilnih trendih in navadah Slovencev.

Masterindex je mednarodna raziskava družbe Mastercard Europe, ki v Sloveniji poteka od leta 2009. Raziskavo je v oktobru na reprezentativnem vzorcu več kot tisoč posameznikov s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, v njej pa je sodelovalo 53 odstotkov moških in 47 odstotkov žensk.

Najljubši nakupi

V letu 2022 je po spletu nakupovalo 78 odstotkov Slovencev, samo v oktobru je spletne nakupe opravilo 70 odstotkov vprašanih. Plačila z mobilnimi telefoni in storitve mobilnega bančništva je v preteklih 12 mesecih uporabljalo 80 odstotkov Slovencev, 67 odstotkov jih uporablja mobilno banko in 52 odstotkov mobilni telefon za potrjevanje spletnih nakupov. Na prodajnih mestih pa je bilo največ nakupov, 53 odstotkov, letos opravljenih z debetno kartico (glej graf).

VIR: Infografika Delo

Še pred dvema letoma je plačilno kartico imelo 77 odstotkov Slovencev, z letošnjim letom se je ta delež povečal na 87 odstotkov.

In kaj so kupci najraje nakupovali? Najpogosteje oziroma v 58 odstotkih so se v spletnih košaricah znašla oblačila, obutev in modni dodatki, z 38 odstotki sledijo elektronski izdelki in s 26 odstotki kozmetični izdelki. Turistične produkte (karte, prenočišča, vstopnice) je kupilo 25 odstotkov (16 odstotkov v 2021), 20 odstotkov pa storitve turističnih agencij. Po spletu je vstopnice za kulturne prireditve kupilo 22 odstotkov strank, hrano in pijačo v restavracijah, ki ponujajo dostavo na dom pa 19 odstotkov, kar je občutno zvišanje od osmih odstotkov v 2021.

Ostajajo pa slovenske spletne trgovine bolj priljubljene kot tuje, saj v njih pogosteje nakupuje kar 43 odstotkov prebivalcev; le 20 odstotkov jih pogosteje nakupuje v tujih spletnih trgovinah.

Kako ravnamo z denarjem

Slovenci se v nenehno spreminjajočih se gospodarskih razmerah vse bolj zanašajo na digitalne možnosti za vsakodnevna finančna opravila, ki zahtevajo varno, brezhibno in zanesljivo izkušnjo plačevanja, pa ob tem pojasnjuje Luka Gabrovšek, poslovni direktor družbe Mastercard v Sloveniji. »Kljub spopadanju z naraščajočimi cenami, obrestnimi merami in vse večjo gospodarsko negotovostjo opažamo, da svoje plačilne navade prilagajajo temu, kar jim najbolj ustreza v življenju. Veseli nas, da jim lahko prav z nenehnim spodbujanjem digitalne ekonomije zagotavljamo varno, dosledno in hitro plačilno izkušnjo. In kot kažejo podatki, našim rešitvam zaupa že zelo spodbudno število Slovencev,« je še dodal.

VIR: Infografika Delo

Sicer pa je raziskava še pokazala, da je letošnja najpogosteje uporabljena metoda avtentikacije potrjevanje spletnih plačil v aplikaciji mobilne banke/mobilne denarnice (22 odstotkov). Z 18 odstotki sledi varnostna koda prek SMS/varnostna koda v mobilni banki in s 15 odstotki PIN-koda. Sicer pa bi največ oziroma 21 odstotkov Slovencev ob plačilu s plačilno kartico želelo svoj nakup potrditi z biometrično metodo skeniranja prstnega odtisa. Čedalje več bi jih spletne nakupe želelo potrditi v aplikaciji mobilne banke oziroma mobilne denarnice (12 odstotkov v letu 2022; sedem odstotkov v 2021; štiri odstotke v 2020).

VIR: Infografika Delo

Kar 78 odstotkov Slovencev meni, da dobro ravna s svojim denarjem, pri tem pa jih le 20 odstotkov uporablja določena orodja (mobilno aplikacijo, stroškovnik). Letos se je sicer finančno stanje v gospodinjstvih nekoliko poslabšalo pri 18 odstotkih, pri 47 odstotkih ostaja enako (glej graf). Sicer pa skoraj dve tretjini menita, da glede na trenutne gospodarske razmere zdaj ni najboljši trenutek za večje nakupe.