Število brezposelnih septembra upadlo na 66.122

Brezposelnost se v Sloveniji še naprej zmanjšuje. Septembra se je število registriranih brezposelnih v primerjavi z avgustom zmanjšalo na 66.122, kar je za 4,6 odstotka manj kot avgusta in za dobro petino manj kot v lanskem septembru, kažejo podatki zavoda za zaposlovanje. Na novo se je v prvih devetih mesecih na zavodu prijavilo 44.863 brezposelnih oseb, 39,6 odstotka manj kot v istem obdobju lani, odjavilo se je 66.024 brezposelnih, od tega 49.510 zaradi zaposlitve.



Delodajalci, med katerimi je bilo največ s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja ter drugih poslovnih dejavnosti, so septembra zavodu sporočili 15.504 prostih delovnih mest, 17,6 odstotka več več kot septembra 2020. Po poklicnih skupinah je bilo največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in visokih gradnjah, sledijo pa čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, vozniki tovornjakov in vlačilcev, varilci, natakarji ter zdravstveni delavci in visokošolski učitelji.

