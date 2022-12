Storitve v zasebnem sektorju dopolnjujejo javnega

V nadaljevanju preberite:

Trg samoplačniških zdravstvenih storitev obstaja že več kot dvajset let, ljudje pa so zanje pripravljeni plačati predvsem zato, ker do vseh storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in v javnem zdravstvenem sistemu ne morejo pravočasno ali pa tudi sploh ne. Vzporedno se razvija tudi trg dodatnih zavarovanj, ki tak dostop omogočajo oziroma olajšajo