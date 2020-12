Stranke Abanke se selijo pod NKBM

Kaj brez nove kartice?

Ljubljana – Nova KBM po pravni združitvi z Abanko zdaj na svoj sistem prenaša še račune prevzete banke, kar pa pri komitentih sproža kar nekaj negotovosti, saj kot opozarjajo bralci, ne vedo natančno, kdaj naj pričakujejo nove kartice, ali bodo lahko nemoteno dvigovali denar … V banki zagotavljajo, da stranke redno obveščajo o korakih in da so jim tudi na voljo za morebitna vprašanja.Iz mariborske banke so sporočili, da bo med 31. decembrom letos in 4. januarjem prihodnje leto potekal prenos računov nekdanje Abanke na sisteme Nove KBM, zato obstaja možnost, da bodo nekatere storitve v tem času motene oziroma ne bodo na voljo. »Strankam zato predlagamo, da morebitne nujne posle opravijo pred 31. decembrom 2020 oziroma jih bodo lahko opravile po 4. januarju 2021,« pravijo v banki.Sporočajo še, da bodo sredstva in prilivi strank nekdanje Abanke bodo avtomatsko preneseni na njihove nove račune pri NKBM, kar pomeni, da obisk poslovalnice ni potreben. Zagotavljajo, da bo banka bo storila vse, kar je potrebno, da strankam zagotovi nemoten prehod, stranke pa morajo obvestiti delodajalca o novi številki računa in pravočasno prevzeti svoje nove karticeki so jih do sredine decembra prejele po pošti.A bralka, ki je bila komitentka Abanke, nas je opozorila, da je doslej prejela le novo kartico za račun, za katerega je pooblaščena, za svojega lastnega pa ne, zato jo skrbi, ali bo po praznikih z njo še lahko plačevala ali ne. V NKBM svetujejo, da naj se stranke nekdanje Abanke, ki še niso prejele debetne Visa kartice Nove KBM oglasijo v najbližji poslovalnici ali pokličejo v kontaktni center.»Operativna združitev je za nas zelo pomemben mejnik in je zahtevala znatna vlaganja in podrobno načrtovanje, ki je trajalo več mesecev. Resnične zmagovalke združitve Nove KBM in Abanke pa so naše stranke, saj jim bodo v združeni banki na voljo največja fizična poslovna mreža v državi, vrhunski produkti in storitve ter najbolje ocenjeno elektronsko in mobilno bančništvo,« je ob napovedanem prenosu izjavilpredsednik uprave Nove KBM. Kot smo poročali, sta se omenjeni banki septembra najprej združili pravno, zdaj poteka še operativna združitev njunih storitev.