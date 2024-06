Strateška orodja za izdelavo polprevodnikov

Izrazite konkurenčne prednosti Applied Materials izhajajo iz neopredmetenih sredstev ter stroškov zamenjave za stranke. Imajo izjemno visoke zmogljivosti v najsodobnejši proizvodnji čipov. So edini vodilni, ki ponujajo orodja za proizvodnjo polprevodnikov in konkurirajo v segmentu jedkanja, depozicije (nanašanja plasti kovin na podlago za polprevodnike) in nadzora procesov.

Applied Materials je ameriško podjetje, ki ima vodilni tržni delež na področju orodij za izdelavo polprevodnikov. Med vsemi konkurenti imajo najširši portfelj produktov, kar jim bo pomagalo pri ohranjanju vodilnega tržnega položaja. Ta jim omogoča dolgoročnejši odnos s strankami, ker jim prodajajo integrirane rešitve prek različnih tehnologij. Na njihovo poslovanje bo ugodno vplival dolgoročni trend k bolj kompleksnim čipom, vključno z umetno inteligenco, tranzistorji ter naprednim pakiranjem.

Tekmeci so specializirani

V teh treh segmentih tekmuje z bolj specializiranimi konkurenti, kot sta KLA (specializiran je za nadzor procesov, kjer ima tudi vodilni tržni delež, majhen delež pa ima na trgu jedkanja in depozicije) in Lam Research (vodilni tržni delež v jedkanju ter drugi največji pri depoziciji). Applied Materials na leto investira več kot 12 odstotkov prihodkov v raziskave in razvoj.

INFOGRAFIKA: Delo

S tem ustvarja pomembna neopredmetena sredstva ter tako lažje pridobi nove stranke in ohranja obstoječe v vseh treh segmentih. K temu precej pripomorejo integrirane rešitve. Tudi njihovi kompleksni čipi pozitivno prispevajo k izrazitim konkurenčnim prednostim. To se odraža tudi v visokih maržah in denarnem toku. Prilagojena marža EBITDA je v zadnjih treh letih znašala dobrih 30 odstotkov, zelo verjetno bo takšna tudi v poslovnem letu 2024. Kakovost poslovanja potrjuje tudi donos na investirani kapital, ki je v zadnjih treh letih v povprečju presegal 40 odstotkov.

Na njihove konkurenčne prednosti dodatno pozitivno vpliva dokaj »lepljiv« servisni posel ter dolgoročni načrti s strankami. Orodja Applied Materials lahko zdržijo več desetletij, kar ustvarja globoke povezave z inženirskimi ekipami strank in povečuje dolgoročnost poslovnega odnosa. Odnos vključuje tudi načrte strank do deset let naprej. To jim daje prednost pri pridobivanju novih postavitev, saj lahko nove stroje popolnoma prilagodijo zahtevam strank.

Omejen vstop na trg

Vstop na trg orodjarjev polprevodnikov je omejen le na tista podjetja, ki si lahko privoščijo visoke investicije v raziskave in razvoj, in sicer na ravni več milijard ameriških dolarjev na leto. Zaradi tega je konkurence občutno manj. Brez visokih investicij ne zmorejo ostati v vrhu in kmalu začnejo izgubljati tržni delež.

Ključna tveganja so cikličnost trga polprevodnikov, geopolitična napetost med ZDA in Kitajsko, zaradi katere bi lahko dobili dodatne omejitve izvoza na Kitajsko, ter, navsezadnje, tekmujejo proti specializiranim podjetjem v posameznih segmentih, medtem ko je Applied Materials prisoten v vseh ključnih segmentih.

Zadnji rezultati poslovanja potrjujejo tezo, da je Applied Materials sposoben ustvarjati rezultate, boljše od konkurence, in to ravno zaradi svoje najsodobnejše tehnologije ter novih čipov. Na letni ravni se prodaja ni spremenila in to kljub visoki osnovi izpred leta dni. Napoved poslovanja je bila nad pričakovanji trga in je posledica močnejšega trga čipov v segmentu logike.