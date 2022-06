Stroške okoljskega prehoda bo treba plačati

V nadaljevanju preberite:

Najprej je potreben kulturni in strateški okvir za delovanje, ki ga z vsemi deležniki lahko postavi samo država. To zahteva oblikovanje novega razvojnega modela Slovenije, ki mora biti skladen z omenjenim trendom oziroma usmerjen v trajnostni napredek. Zato je najprej treba oceniti vse naravne, človeške in druga potenciale, ki jih imamo, ter skupaj z našo kulturo in vrednotami celovito ovrednotiti možnosti in tveganja, predvsem na evropski ravni in v okviru omenjenih trendov. V tem smislu so bistveni dolgoročna perspektiva, kakovost in prioriteta konkretnih projektov, ne njihova kvantiteta, na primer za okoljski, energetski in socialni prehod, ter njihovi učinki na slovensko gospodarstvo in družbo.

Glede organizacijske koordinacije je nujna ustanovitev posebnega medresorskega in horizontalno-vertikalnega Sveta za trajnostni razvoj enotne Slovenije, ki je koordinator novega celovitega razvojnega model na nacionalni in mednarodni ravni, vendar organizacija tega ni tema tega prispevka.

Slovenci ne moremo sami izvesti vseh omenjenih sprememb in prehodov, saj smo preveč odvisni in vpeti v svet, ki je naše delovišče, zlasti pa tehnološko igrišče. Moramo pa v lastno in evropsko dobro pokazati in ponuditi primer, kaj se more in zmore v majhni državi, kjer je vse bolj vidno, pregledno in se lahko hitreje izvede ter ima manjše učinke oziroma obstajajo možnosti za hitre korekcije.