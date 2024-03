T-2 znova toži Telekom Slovenije, tokrat zaradi zavarovanj pogodb

Telekom Slovenije je v sredo od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel tožbo družbe T-2, s katero ta med drugim zahteva, da sodišče ugotovi neobstoj pravice Telekoma zahtevati predložitev zavarovanj v skladu s pogodbami, sklenjenimi na podlagi vzorčnih ponudb za lokalni dostop na fiksni lokaciji (WLA) in osrednji dostop na fiksni lokaciji (WCA).

To Telekom zahteva zaradi zaščite poslovnih interesov, saj je revizor pri družbi T-2 v poročilu za leto 2022 ugotovil obstoj pomembnega plačilnosposobnostnega tveganja, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma. Zanimalo nas je, kakšna je vrednost spora. »V navedenem primeru ne gre za višino tožbenega zahtevka – gre za to, da T-2 oporeka pravico, da Telekom Slovenije zahteva predložitev zavarovanj skladno s pogodbami, ki določajo pogoje priklopa na naše fiksno omrežje. Zavarovanja sicer Telekom Slovenije zahteva od vseh operaterjev,« so dodatno obrazložili v Telekomu Slovenije.

Februarja tožba za 59 milijonov evrov

Telekom Slovenije je v začetku februarja od ljubljanskega okrožnega sodišča prejel pripravljalno vlogo T-2, s katero ta med drugim predlaga povečanje tožbenega zahtevka na ocenjeno višino 59 milijonov evrov, so februarja sporočili iz Telekoma. Gre za tožbo, ki jo je T-2 vložil leta 2021 zaradi Telekomovega domnevno previsokega zaračunavanja veleprodajnih storitev.

Družba T-2 je tožbo proti Telekomu Slovenije vložila v začetku leta 2021 zaradi njegovih domnevno protipravnih ravnanj pri ponujanju veleprodajnih storitev. Kot so takrat pojasnili pri T-2, s tožbo uveljavljajo škodo zaradi previsokega zaračunavanja veleprodajnih storitev in posledično izgubljenega dobička zaradi nedoseganja rasti števila naročnikov.

T-2 in Telekom sta bila v preteklosti že zapletena v sodne postopke. T-2 je leta 2007 zaradi zlorabe Telekomovega prevladujočega položaja na trgu od slednjega s tožbo zahteval skoraj 130 milijonov evrov odškodnine. Podjetji sta se sicer v omenjenem primeru poravnali, višina poravnave pa ni znana.