Telefon je vse bolj tudi denarnica

V nadaljevanju preberite:

Mobilno banko uporablja več kot milijon fizičnih oseb, kar je petkrat več kot leta 2015. Število uporabnikov mobilne banke v gospodinjstvih je letos preseglo število uporabnikov spletne banke. S pandemijo se je razširilo brezgotovinsko plačevanje, ne le s plačilnimi karticami, ampak tudi z mobilnimi denarnicami. Kakšni so trendi na področju plačevanja z gotovino in kartic,prek mobilnih denarnic in prek spleta?