Telemach vložil 29 milijonov evrov težko tožbo proti Telekomu

Operater Telemach je zoper Telekom Slovenijena ljubljanskem okrožnem sodišču vložil tožbo za plačilo 28,8 milijona evrov škode z zamudnimi obresti od 1. junija letos dalje do plačila.Telemach tožbeni zahtevek utemeljuje z domnevnimi kršitvami regulatornih odločb Agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter z domnevno zlorabo prevladujočega položaja, je Telekom sporočil na spletnih straneh Ljubljanske borze.Spomnimo, Telekom Slovenije toži tudi telekomunikacijski operater T-2 , in sicer za 50 milijonov evrov zaradi škode, ki naj bi jo T-2 utrpel v obdobju od 1. septembra 2018 do 31. julija lani. Telekom Slovenije in T-2 sta septembra leta 2018 sklenila sodno poravnavo zaradi zlorabe prevladujočega položaja. T-2 je od Telekoma terjal plačilo 129,56 milijona evrov odškodnine, kolikšna je bila poravnava, pa takrat podjetji nista razkrili.