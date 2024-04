Tesla v ukinitev več kot desetine delovnih mest

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla bo odpustil več kot deset odstotkov delovne sile po vsem svetu, je razvidno iz internega dopisa lastnika podjetja Elona Muska zaposlenim, ki ga povzemajo mediji. Decembra lani je imelo podjetje po vsem svetu 140.473 zaposlenih, poroča britanski BBC.

»Opravili smo temeljit pregled organizacije in sprejeli težko odločitev, da po vsem svetu zmanjšamo število zaposlenih za več kot deset odstotkov,« je Musk zapisal v sporočilu, ki ga povzema portal Electrek. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je v sporočilu navedeno, da je hitra rast podjetja privedla do podvajanj vlog in delovnih mest na nekaterih področjih.

Zmanjšanje števila zaposlenih jim bo po Muskovih besedah omogočilo, da bodo postali »vitki, inovativni in željni naslednjega cikla rasti«.

Podjetje Tesla bo ta mesec objavilo četrtletne poslovne rezultate, vendar je že poročalo o upadu dobave vozil v prvem četrtletju, kar se je zgodilo prvič po skoraj štirih letih. Prejšnji mesec je podjetje zmanjšalo proizvodnjo v tovarni v Šanghaju. Prejšnji teden pa je zaposlenim, ki proizvajajo poltovornjak Cybertruck v tovarni v teksaškem Austinu, sporočilo, da bodo izmene na proizvodni liniji krajše, navaja britanski BBC.

Nemški poslovni časnik Handelsblatt je poročal, da bo ukinitev delovnih mest prizadela tudi Teslino tovarno v kraju Grünheide, saj naj bi tam odpustili približno 3000 od skupno 12.500 zaposlenih. Pri tem se je časnik skliceval na notranje vire v podjetju Tesla, poroča DPA.