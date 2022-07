Trgi med manijo in depresijo

V nadaljevanju preberite:

V depresivni prvi polovici leta smo doživeli epsko razprodajo na finančnih trgih, pri čemer imamo vlagatelji v evrskem območju to srečo v nesreči, da je okoli desetodstotna rast ameriškega dolarja močno ublažila padce vrednosti finančnega premoženja na svetovnih trgih. Globalne delnice in obveznice so šele četrtič v zadnjih stotih letih istočasno padale dve četrtletji zapored in so letos do začetka julija v evrih v povprečju izgubile med 10 in 15 odstotki vrednosti. Vlagatelji na delniških trgih so jo v šestih mesecih odnesli slabše samo še v času velike depresije, ob zlomu borze leta 1937, med drugo svetovno vojno, ob poku tehnološkega balona leta in veliki finančni krizi (2007–2009). Donosi ameriških delnic so bili v prvih šestih mesecih po podatkih Bena Carlsona med tremi odstotki najslabših od leta 1926, donose uravnoteženega portfelja delnic in obveznic pa lahko statistično uvrstimo med dva odstotka najslabših.