Tudi dekleta programirajo

Na delavnicah so spoznavale osnovne programske koncepte, programirale lastne igrice, se učile o varni uporabi spleta ter se pri tem neizmerno zabavale. Minuli torek pa so se udeleženke iz vseh slovenskih regij ukvarjale z izzivom, ki so ga z logičnim razmišljanjem in sodelovanjem morale premagati v slabih treh urah.

Poklici prihodnosti – Hackathon s twistom je bil vrhunec letošnjih štirih pripravljalnih spletnih delavnic, namenjenih spodbujanju zanimanja deklic za poklicno pot v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT).

Spodbujanje mladih k raziskovanju in razumevanju digitalnih veščin je ključno za oblikovanje prihodnosti, v kateri bo vsakdo imel enake priložnosti, so menili vsi, ki so na delavnicah sodelovali. Dekleta so dokazala, da se z nekaj truda in vztrajnosti lahko vsakdo nauči programiranja in postane ustvarjalec tehnologije.

Projekt GirlsDoCode so izvedli že petič. Vanj se je do zdaj vključilo več kot tisoč deklet iz šol po vsej Sloveniji, ki so sprogramirala več kot tisoč projektov.

Programiranje je zabavno

Udeleženke hekatona so tudi pokazale, kako si želijo, da se jim predstavljajo poklici prihodnosti. Za rešitev izziva ter pripravo inovativnih in ustvarjalnih predlogov so bile razdeljene v manjše skupine, skupaj pa so morale pripraviti tudi tako imenovani pitch (predstavitev) svojega predloga. »Všeč mi je. Zabavno je, ko programiraš, lahko izdeluješ igrice in delaš predstavitve,« je o izzivu povedala Mija z Osnovne šole Šentvid. Ava z Osnovne šole Šmarje - Sap pa je delo v skupini opisala tako: »Na začetku smo si zadale pretežko nalogo. Veliko časa smo porabile, da smo se dogovorile, kakšna bo naša predstavitev, a smo se hkrati tudi zabavale.«

Znanja, uporabna v večini poklicev

Dekletom so se na dogodku pridružili tudi govorniki, ki so pozdravili navdušenje deklet nad digitalnim izobraževanjem ter jim čestitali za izjemne projekte in predstavitve. Strinjali so se, da je programiranje znanje, ki ga bodo uporabljala v večini poklicev. Na njihova razmišljanja in izdelke sta bila še posebej ponosna organizatorja, zavod Simbioza in Digital School, ki že več kot pet let del svojih dejavnosti usmerjata v usposabljanje deklet, da samostojno raziskujejo nastajajoča področja in tehnologije.

»Veseli smo, da lahko skupaj gradimo mostove za dekleta, ki želijo vstopiti v svet tehnologije. Projekt nadaljuje svoje poslanstvo, spodbuja radovednost, ustvarjalnost in samozavest deklet v poklicih IKT in STEM ter odpira vrata novim priložnostim. Organizatorji se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo vsem udeleženkam, mentorjem in podpornikom, brez katerih ne bi bilo mogoče doseči tako velikega uspeha in spodbuditi zanimanja mladih deklic za poklice prihodnosti,« je pojasnila Ana Pleško, direktorica Simbioze Genesis.

Navduševanje za poklice prihodnosti

Udeležence dogodka je podprl tudi Matija Torlak, direktor in ustanovitelj Digital School, ki je poudaril pomembnost povezovanja deklet tudi, ko niso pred zasloni. »Izobraževanje otrok in mladostnikov na področju digitalnih znanj se spreminja in z razvojem tehnologije se spreminjajo tudi didaktične metode podajanja znanj. Dekleta so zelo dobro sodelovala na spletnih delavnicah, današnji dogodek je zanje namenjen predvsem spoznavanju, druženju, timskemu delu in iskanju rešitev. Želimo pa si, da jih še dodatno navdušimo za poklice prihodnosti, z govori uspešnih žensk v IKT-sektorju in jim pokažemo vse odprte poti prihodnosti,« je dejal.

Možnosti na področju brez meja

Na dogodku je zbrane nagovorila tudi ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh: »Napovedi o tem, kakšni bodo poklici prihodnosti, se precej razlikujejo. Nekaj pa je vendarle nesporno. Naša prihodnost je digitalna in zelena, se pravi okoljevarstvena. Poklici za delo z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami imajo za zdaj gotovo najbolj zanesljivo zagotovljeno prihodnost. V teh poklicih je malo žensk. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo izvajamo veliko projektov za usposabljanje žensk za delo v poklicih IKT. Svet še nikoli ni bil bolj pisan in bolje povezan, kot je zdaj. Kot se hitro razvijajo digitalne tehnologije, se povečuje tudi število uporabnikov, z njimi pa tudi število vznemirljivih izzivov in potencialnih rešitev ter priložnosti kreativne uporabe sodobnih tehnologij v korist ljudi in planeta. Za redkokateri poklic je mogoče reči tako kot za to službo: možnosti so dejansko brezmejne!«

Vzornice in vzorniki so pomembni podporniki

Udeleženkam so svoje poklicne poti predstavile tri inženirke, podpornik letošnjega projekta pa je tudi veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. Veleposlanica Jamie Lindler Harpootlian je pojasnila, zakaj so pomembni projekti za usposabljanje deklet na področju poklicev STEAM. »Zmanjševanje razlik med spoloma je ključno za spodbujanje inovacij. To je način, da izkoristimo talente in vire vseh, da vključimo vse ljudi. Pri tem so zelo pomembni vzorniki. Vemo, da mentorji prinašajo dodano vrednost, ko sodelujejo z dekleti in ženskami ter jim pomagajo graditi samozavest. Spodbujanje polne udeležbe žensk v znanosti, tehnologiji, inženirstvu, umetnosti in matematiki (STEM) spodbuja gospodarsko blaginjo in rast po vsem svetu – za vse,« je povedala. P. D.