Tudi digitalni podatki imajo svojo težo – in okoljski odtis

Digitalizacija skoraj vsakega segmenta našega življenja je povzročila eksplozijo ustvarjanja podatkov. Ti se hranijo in obdelujejo v podatkovnih centrih, ki za svoje delo porabljajo ogromno energije in virov, zato postaja njihova trajnost ključno vprašanje panoge IKT. To je v pogovoru izpostavila tudi Jelena Pejković, direktorica sektorja Secure Power v podjetju Schneider Electric, odgovorna za poslovanje družbe v jadranski regiji.