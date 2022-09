Tudi EBRD svari pred ekonomskimi posledicami vojne

V nadaljevanju preberite:

V Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) so zlasti zaradi visoke inflacije, negotovosti pri dobavah plina in drugih ekonomskih posledic vojne v Ukrajini precej znižali gospodarske napovedi za prihodnje leto, ki so jih nazadnje pripravili maja. V študiji z naslovom Pred mrzlo zimo? so tako regiji srednje Evrope in baltskih držav, med katere uvrščajo tudi Slovenijo, gospodarske obete za leto 2023 sklestili za kar dobri dve odstotni točki. Za naše območje ob številnih negotovostih in tveganjih predvidevajo vsega 1,3-odstotno rast.

Kakšne stopnje rasti EBRd napoveduje Sloveniji za letos in prihodnje leto? Kako v EBRD komentirajo podatke o inflaciji in kakšne so njihove napovedi za prihodnje?