Tudi rudniki zlata lahko postanejo naložba

VanEck Gold Miners ETF, označen s simbolom GDX, je borzno-trgovalni sklad (ETF), ki vlagateljem ponuja priložnost za naložbe v globalni sektor rudarjenja zlata. Ta ETF obsega delnice različnih podjetij, ki se ukvarjajo z iskanjem, rudarjenjem in predelavo zlata, kar predstavlja atraktivno možnost za tiste, ki si želijo imeti v svojem portfelju naložbe, povezane z zlatom.

GDX odlikuje diverzifikacija naložbenega portfelja, saj vključuje širok spekter mednarodnih podjetij iz panoge. Ta raznolikost pomaga zmanjšati tveganje, saj je naložba razpršena med več podjetij različnih velikosti in geografskih lokacij.

Zlato kot varna naložba

Poleg tega GDX omogoča vlagateljem, da izkoristijo potencialno rast cen zlata. Delnice podjetij, ki se ukvarjajo z rudarjenjem zlata, so pogosto neposredno povezane s tržnimi cenami zlata. To pomeni, da se lahko vrednost sklada ETF poveča, ko se povečuje cena zlata, kar je še posebej privlačno v časih ekonomske negotovosti ali inflacije.

Ena izmed ključnih prednosti GDX je njegova likvidnost. Ker je sklad, ki kotira na borzi, lahko vlagatelji kadarkoli med trgovalnim dnem kupujejo in prodajajo delnice GDX, kar jim omogoča večjo fleksibilnost in dostopnost v primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami naložb.

Kljub temu je pomembno upoštevati stroške in pristojbine, ki jih prinaša investiranje v GDX. Kot vsak ETF ima tudi ta določene upravljavske stroške, ki lahko vplivajo na skupni donos naložbe. Na splošno VanEck Gold Miners ETF predstavlja zanimivo možnost za vlagatelje, ki iščejo izpostavljenost izjemno specifičnemu in dinamičnemu sektorju, kot je rudarjenje zlata, in hkrati želijo izkoristiti prednosti skladov ETF, kot sta likvidnost in enostavnost trgovanja.

INFOGRAFIKA: Delo

Rudarjenje je volatilna dejavnost

Pred vlaganjem v GDX sta ključni temeljiti raziskava in analiza. Sektor rudarjenja zlata je lahko zelo volatilen in podvržen različnim ekonomskim ter geopolitičnim dejavnikom, zato je pomembno razumeti morebitna tveganja in dinamiko tega trga.

V letu 2024 bi lahko makroekonomska tveganja, kot so recesijska tveganja in povečanje ameriških proračunskih primanjkljajev, podprla ceno zlata. V tem kontekstu, z znižanjem cen energentov, ki vplivajo na stroške rudarjenja, bi se lahko zmanjšali operativni stroški rudarskih podjetij, kar bi lahko pozitivno vplivalo na njihovo dobičkonosnost.

V sektorju rudarjev zlata so se vrednotenja v zadnjih letih ohladila, kljub rasti cen zlata. To ohlajanje je delno posledica energijske krize in drugih izzivov. Vendar pa povečanje kapitalskih izdatkov kaže na prihodnjo širitev proizvodnje, kar bi lahko dolgoročno povečalo vrednost teh podjetij.

Tržna dinamika kaže, da so cene zlata stabilne, pri približno 2000 dolarjih za unčo. Ta stabilnost, skupaj z navedenimi makroekonomskimi tveganji, lahko zagotavlja trdno podlago za cene zlata, kar bi bilo ugodno za sektor rudarjenja zlata.

Skladi ETF se sicer razlikujejo od vzajemnih skladov predvsem zaradi njihovih bistveno nižjih stroškov upravljanja in običajno boljših donosov. Poleg tega so običajno likvidnejši od vzajemnih skladov. Trgovanje s skladom ETF poteka prek trgovalnega računa, ki ga odprejo fizične ali pravne osebe pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše, oziroma prek varčevalnih produktov borznoposredniških hiš.