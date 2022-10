Tudi železnica vozi predvsem blago, ki se izvaža ali uvaža

V nadaljevanju preberite:

Izbruh vojne v Ukrajini je konec februarja tudi na trg železniških prevozov prinesel nove, krizne razmere. »Vojna je povzročila dinamične spremembe na trgu, predvsem spremembo nekaterih blagovnih tokov in povečanje prevozov v posameznih segmentih blaga, kot so žito, premog, derivati. Po drugi strani pa rast cen energentov in dvig cen surovin že povzročata drastično zmanjšanje proizvodnih aktivnosti v nekaterih industrijskih dejavnostih, kar bo vplivalo tudi na obseg naših prevozov. Kljub vplivu vojne v Ukrajini in številnim infrastrukturnim oviram zaradi gradbenih del doma in v tujini v prvih devetih mesecih sledimo zastavljenim ciljem v prepeljanem tovoru, tako da smo s poslovanjem za zdaj lahko zadovoljni,« so povedali v SŽ-Tovorni promet.