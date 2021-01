Tudi »živo« prakso v laboratoriju je moč opraviti prek spleta

V članku preberite:

Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko (FE) so se hitro in brez težav prilagodili delu na daljavo, pri čemer je vodilno vlogo odigrala Katedra za IKT. Predstojnik tamkajšnjega Laboratorija za telekomunikacije pa je za Delo pojasnil tudi, kako pri njih potekajo laboratorijske vaje na daljav. Ki so, kot lahko preberete v nadaljevanju, dober približek izvajanju laboratorijskih vaj v živo.