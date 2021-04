Tuji kapital seli proizvodnjo iz Slovenije, slovenski pa iz tujine domov

V nadaljevanju preberite:

Tri tuje multinacionalke so sprožile zaprtje podružnic v vzhodni in južni Sloveniji, delo bo izgubilo skoraj 1100 delavcev. Proizvodnjo, 133 delovnih mest, pa iz Nemčije, iz mesta Essen, v Slovenijo (Logatec in Idrijo) seli Kolektor. »Teh delavcev bi si najbolj želeli,« odgovarjajo v Kolektorju na vprašanje, ali bi zaposlili ljudi, ki jim grozi izguba službe. Kolektor seli proizvodna, tehnološka in razvojna delovna mesta.